Gambetta e Caputo. Ritmi folk stasera al Mama’s Club

Il Bal Folk di Filippo Gambetta e Sergio Caputo infiammerà stasera il palco del Mama’s Club - Circolo Arci Scintilla, in via San Mama 75, a Ravenna (info www.mamasclub.it); il concerto inizierà alle 21.30. Gambetta e Caputo propongono un concerto di composizioni originali e brani tradizionali da loro arrangiati, rivolti ad un pubblico di ascoltatori e di danzatori. Hanno tenuto concerti in festival e rassegne in tutta Europa, sia in duo che nella formazione in trio Maestrale. Si ricordano l’Haapavesi Folk Festival (Finlandia), il Merode Festival (Belgio), Eté trad (Italia), Heiden Festival (Svizzera). Il loro concerto bal folk è un viaggio sonoro che tocca numerosi territori musicali: l’Appennino Ligure, il Centro Francia, la Bretagna e l’Occitania, il tutto nel solco della creatività, con numerosi brani originali.