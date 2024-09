Gambi, dall’Agip ai liquori inglesi: "Il posto fisso, poi i progetti europei. E ora porto avanti il negozio in centro"

Testimone di un tempo d’estate che non tornerà mai più, di quando l’accesso ai campeggi era senza controlli e facile era l’amicizia con le ragazze che venivano in vacanza dal nord Europa e anche grazie a loro si imparava a comprendere e parlare l’inglese, il francese, il tedesco: tre lingue che hanno aiutato molto Andrea Gambi che a partire dal 1970 ha cercato di tradurre la continua ricerca di nuove esperienze in sempre diversi lavori tanto da ‘collezionarne’ sette e sempre a livelli dirigenziali e di responsabilità: dall’Agip alla Fiat, dall’Associazione piccole imprese, che ha contribuito a lanciare, all’Associazione Industriali, alla presidenza di Stepra, dove ha messo in moto un progetto coinvolgente le scuole di mezza Europa poi gestito da Ecipar. E negli ultimi trent’anni, la gestione dello storico negozio Old England Scotch House aperto nel 1988 in via XIII Giugno dal fratello Daniele, venuto però molto presto a mancare.

Andrea Gambi, per lei un posto fisso non è mai stato un traguardo...

"Nel senso che sono stato sempre io a voler cambiare, perché ho sempre cercato esperienze nuove spinto dalla mia curiosità, da quella che il preside del Ginanni, Vinceri, definiva la mia creatività. Se avessi voluto mi sarei potuto ben fermare ma, tanto per dire, quando mio padre Francesco cercò di farmi entrare in banca fuggii inorridito. E per un anno non mi parlò".

Già che ci siamo, mi dica della sua famiglia...

"Abitavamo in via Salara, davanti a piazza Marsala, dove c’era il mercato dei polli. Nel caseggiato mio nonno materno, Nino, gestiva un’importante ebanisteria. La mamma, Laura Vichi, dal ‘51 al ‘59 ha gestito un negozio di giocattoli in via Corrado Ricci, poi rilevò una trattoria in viale delle Nazioni davanti al camping Piomboni che, con la gestione di mio fratello Daniele, divenne il notissimo ristorante Gloria".

Erano gli anni Sessanta…

"Passavo l’estate fra la trattoria dove davo una mano e il camping antistante: allora si entrava liberamente… E ce n’era un altro, verso Marina, dove hanno poi costruito i cottage, era il campeggio dei ferrovieri di Verona. All’epoca c’erano tante ragazze, venivano dalla Francia, dalla Germania, dalla Svezia: quante amicizie, quanto si cresceva in fretta… e per forza di cose ho dovuto imparare le loro lingue… poi mi ci sono messo d’impegno, l’inglese lo avevo studiato anche a scuola. Quanto mi sono servite nella professione! Sa cosa mi viene in mente… che nel ‘64, avevo 16 anni, portavo da mangiare alla troupe di ‘Deserto Rosso’… che bella Monica Vitti!".

Il Gloria divenne un ristorante d’élite...

"Fu grazie a Daniele, ad esempio fu il primo in assoluto a proporre i cappelletti con il sugo di pesce! Peraltro era appassionato di whisky, aveva messo assieme una certificata collezione di bottiglie da far invidia, erano in mostra all’ingresso del ristorante. Per parecchi anni il Gloria, assieme a Il Porto e Saporetti, furono i tre ristoranti più rinomati anche fuori dai confini regionali, al Gloria venivano a mangiare anche da Milano, molti imprenditori avevano la barca a Marina. Venne a mangiare anche il presidente Mitterand, a Ravenna in visita privata: traducevo io quello che diceva… Chiese le ostriche, allora venivano solo dalla Francia!".

Con il diploma da ragioniere in tasca a quale lavoro aspirava?

"Non certo la banca, come le dicevo… comunque fui fortunato, al congedo dai militari, a fine ‘69, trovai lavoro all’Agip a Roma, dovevo controllare la rete di distributori, 400mila lire al mese, uno stipendio d’oro! Ma ci rimasi sei mesi poi volli cambiare, tornai a casa a Ravenna e trovai subito lavoro, oh quanto era facile all’epoca…, come impiegato alla casa di spedizioni Saima, ma mi dimisi presto, non mi piaceva, girai un po’ ed ecco il posto alla filiale Fiat, in via Trieste, aperta da pochi anni".

Che ruolo ebbe?

"Responsabile dell’ufficio recupero crediti alle vendite rateali. Nel ‘71 mi proposero un ruolo dirigenziale a Torino, rifiutai due volte. Intanto, nel ‘74 mi sposai, con Maria Teresa, anche lei al lavoro nella filiale Fiat. E sono arrivate tre figlie, Federica, Maria Cristina e Alessia… poi anche quattro nipoti. Nel ‘79 il nuovo cambio".

Dove andò?

"All’Associazione Piccole Industrie, ne divenni il direttore. Erano tempi parimenti caldi e difficili, da una parte c’erano rinnovi contrattuali, dall’altra stava andando in crisi il comparto calzaturiero, diffuso nel Lughese, c’erano molte richieste di cassa integrazione e c’era il problema dei ritardi nell’erogazione dei fondi alle aziende da parte dell’Inps. Facendo parte della Commissione provinciale dell’Inps per la Cassa integrazione ebbi modo di frequentare il Ministero del Lavoro e lì conobbi una bravissima dirigente del settore e che peraltro conosceva Ravenna, che mi aiutò moltissimo per accelerare le pratiche per l’erogazione. In quegli anni mettemmo in cantiere, come Api, molte iniziative: pensi che a fine decennio da 90 le imprese associate erano raddoppiate".

Quanto restò all’Api?

"Fino a fine ‘87, poi passai alla Icot, l’azienda forlivese che lavorava nel settore delle telecomunicazioni, con il contratto da dirigente. Pensi che avevo l’auto aziendale con il primo enorme telefono portatile! A fine ‘88 arrivò una telefonata da Giuliano Resca, che era nel cda dell’Associazione industriali…".

All’epoca era presidente Paolo Passanti, se non erro…

"Esatto. Resca mi offrì il posto di vicedirettore dell’Associazione. E io accettai. Fra i ruoli ebbi quello di consigliere di Stepra, la spa di cui facevano parte Provincia e Comuni, finalizzata allo sviluppo del territorio, ma al momento si occupava solo di Informagiovani. A un certo punto Gabriele Albonetti, presidente della Provincia mi chiese di diventarne il presidente. E cominciò l’avventura terminata nel 2018 quando sono andato in pensione!".

Mi dica dell’avventura…

"In costante rapporto con Bruxelles riuscii a mettere in campo vari progetti europei che coinvolgevano le scuole, gli studenti, le imprese, in Italia e in Europa. Anche a Dubrovnik, segnata dalla guerra… Punta di diamante fu un progetto strutturato a mo’ di concorso fra le scuole superiori a livello europeo finalizzato a far crescere la cultura dell’impresa fra gli studenti. Pensi che portavo i ragazzi a visitare le aziende, ad esempio in Olanda… Si trattava di ideare progetti da sviluppare materialmente, oggi si parlerebbe di startup! Ogni tre anni c’erano le finali, partecipavano studenti di Francia, Spagna, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Scozia, Lettonia, isole Faroe… Per gestire tutta questa parte entrò poi Ecipar con cui ho lavorato fino alla pensione".

E dopo si è dedicato completamente al negozio specializzato in liquori britannici, aperto nel 1988 da suo fratello…

"Accanto ai più pregiati scotch ci sono rum, gin, e poi il thè, le qualità più pregiate e rare e alla fine anche lo champagne. Per me è un passatempo stare qui, ho contatti con i ravennati e i turisti, sento le loro lamentele, una per tutte, ci sono pochi bagni pubblici e poi perché il costo non viene scontato nei locali pubblici come in altre città europee?".

