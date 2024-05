’Gamma Pubblicità’, 40 anni di successi

Da 40 anni sul mercato. Ecco il biglietto da visita più importante di Gamma Pubblicità, agenzia pubblicitaria che si occupa di progettazione e realizzazione cartellonistica pubblicitaria, arredo urbano, offrendo una vasta gamma di servizi, utilizzando materiale di alta qualità con grafiche personalizzate, e garantendo servizio di manutenzione. Gamma Pubblicità ha sede oggi in via Vicolo Casello a Cervia, ma nasce nel Centro Commerciale di Pinarella, occupandosi di realizzazione di cartellonistica pubblicitaria su strada. Successivamente si trasferisce in un capannone di circa 500 metri quadrati, con ampio piazzale, nella zona artigianale di Cervia, appunto in via Vicolo Casello, dove si trova tutt’ora.

Nel 2021, Gamma Pubblicità si è rinnovata e, oltre a continuare nel proporre la realizzazione di cartellonistica pubblicitaria, con il nuovo team ha ampliato lo spettro dell’offerta, aggiungendo una vasta gamma di servizi, e puntando sull’utilizzo di materiale di alta qualità con grafiche e strutture personalizzate. Il team di Gamma Pubblicità è composto dal legale rappresentante Teresa Catia Lontani, dal figlio e socio Marco Molinari, e un organico di cinque dipendenti, tutti cervesi da diverse generazioni Nello specifico, le risposte che Gamma Pubblicità riesce a dare alle esigenze dei propri clienti è veramente molto ampia. Si va dai cartelli stradali alle transenne parapedonali, dalle frecce indicatori stradali alle insegne luminose e non. Oltre alle insegne ricondizionate, vengono offerte trasformazioni di vecchi impianti con insegne al neon, con impianti al led, che permettono una maggiore produzione di luce, contenendo i consumi.

Vengono prodotti anche pannelli pubblicitari e arredo urbano, adesivi per vetrine, decorazioni per auto e furgoni, brochure, locandine, roll up avvolgibili e biglietti da visita. Consulenze e preventivi sono sempre gratuiti. Nella sede operativa, trovano spazio tutti i macchinari per la stampa grafica, oltre ad una officina attrezzata per la realizzazione di impianti e strutture, per la lavorazione del ferro e di materiali plastici. La flotta automezzi è costituita da un camion con gru e da un furgone. Il ‘pubblico’ che si rivolge a Gamma Pubblicità è molto eterogeneo, e spazia dai grandi marchi alle piccole attività: "Seguiamo – ha spiegato Marco Molinari – ogni cliente passo a passo, consigliandolo, comprendendo le sue esigenze, personalizzando il servizio. Il nostro intervento è volto alla risoluzione di tutti i problemi che possono insorgere, assistendo chi si rivolge a noi, prima, durante e dopo. Questo approccio fa sì che i nostri clienti si sentano accompagnati passo dopo passo, ed è per questo ci ricontattano per ogni loro dubbio o problema. Crediamo molto nel contatto diretto col cliente a tu per tu e anche se siamo ormai in un contesto storico dove tutto si svolge in maniera on line; siamo convinti che ci sia bisogno di concretizzare le idee e dare visibilità nel mondo reale a tutte le attività. La nostra tendenza è quella di restare al passo coi tempi e di rinnovarci costantemente, cercando di crescere e aggiungere sempre nuova forza lavoro".

Inoltre, come accennato, nel rispetto dell’ambiente, Gamma Pubblicità propone insegne ricondizionate e la trasformazione di vecchi impianti al neon con impianti al led, offrendo anche materiali ecosostenibili come il plexgreen.