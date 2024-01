Sospetta gara clandestina di moto a Ravenna, interviene la Polizia locale: ragazzi giovanissimi

Bologna, 22 gennaio 2024 – Un gruppo di ragazzi, alcuni molto giovani e appena maggiorenni, altri con la maggiore età ancora da raggiunere, sono stati individuati dalla Polizia locale intenti a prendere parte a quella che a tutti gli effetti sembrava una gara clandestina di moto.

Sabato sera gli agenti della Polizia locale di Ravenna sono intervenuti a Madonna dell’Albero, in via Stradello, per verificare se si stavano svolgendo gare di moto. Erano arrivate infatti segnalazioni in tal senso.

Quando sono arrivati sul posto gli agenti hanno notato poco distante, in via Cirri, la presenza di un nutrito gruppo di ragazzi e di parecchi veicoli: c’erano automobili ma anche tante moto e ciclomotori, tutti in sosta in quel momento.

Il personale della polizia locale ha chiesto ai ragazzi i documenti identificativi e i documenti di circolazione dei loro mezzi.

C’erano moto Yamaha, Mbk, Bmw e Ktm, una Honda e alcune vetture. I ragazzi identificati sul posto sono stati diciassette: la maggior parte di Ravenna, qualcuno del Lughese, del Bolognese e due giovani stranieri. La più grande di vent’anni, diversi devono compiere ancora i 18 anni e uno di appena 14 anni. Uno dei mezzi aveva l’assicurazione scaduta: è stata contattata la mamma del minore a cui è stata affidata la moto per il trasporto fino al luogo di custodia.

A Ravenna invece, nella notte tra sabato e domenica, la Polizia locale è intervenuta per due incidenti ad alto tasso alcolemico. Il primo incidente, uno scontro tra due vetture, all’una di notte, tra via Fiume Montone Abbandonato e la circonvallazione al Molino. Uno dei due conducenti, un trentenne ravennate, è risultato positivo all’alcolemia con valore pari a 0,89 g/L. Il giovane, denunciato, ha anche minacciato gli agenti per poi allontanarsi.

Alle 4 di notte invece, in viale Europa, gli agenti sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un veicolo: sul posto oltre all’auto incidentata ce n’era un’altra con a bordo cinque persone. Uno dei presenti si è qualificato come conducente del veicolo incidentato ed è risultato negativo all’alcoltest. Ma alcune titubanze hanno fatto sorgere agli operatori il dubbio che non fosse realmente lui alla guida. I testimoni hanno confermato che il guidatore era un altro ragazzo il quale, sottoposto all’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico oltre 0,8 g/L. L’uomo è stato denunciato per la guida in stato di ebbrezza ed entrambi per sostituzione di persona.