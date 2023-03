Gara comunale annullata "Tutti i ruoli per una persona"

Un’unica persona, il dirigente dell’ufficio dello Sport, aveva concentrato nelle sue mani tutti i ruoli della gara: indire la procedura, definire le regole per la selezione dell’offerta migliore, approvare i criteri, valutare le offerte e infine essere il responsabile unico dell’intero percorso. Per il Tar di Bologna, una violazione del codice dei contratti il quale si applica a qualsiasi gara pubblica. Anche, come era accaduto in questo caso, alla “concessione a titolo gratuito di un impianto sportivo privo di rilevanza economica”. E’ la ragione per la quale, con sentenza pubblicata mercoledì scorso, è stata annullata la gara relativa all’uso e alla gestione di tre impianti sportivi di via Dismano Vecchio 89 per sei anni. Il collegio bolognese, presieduto dal giudice Ugo Di Benedetto, ha tuttavia “interamente compensato” le spese di lite “in considerazione della particolarità e novità della questione”. Il ricorso era stato proposto l’anno scorso dalla società esclusa, la Low Street Ponte Nuovo asd. E tirava in ballo sia il Comune che la società sportiva dilettantistica (non costituita in giudizio) che si era aggiudicata la gara, la Compagnia dell’Alberto srl. Nel dettaglio si chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale del primo luglio con cui il Comune aveva individuato la società vincitrice. La Low Street in primis aveva lamentato un errore di valutazione della sua offerta tecnica: il Comune a suo avviso gli aveva cioè assegnato un punteggio inferiore al dovuto. Quindi aveva portato tutta una serie di motivazioni per le quali la gara era a suo avviso da annullare. Tra cui una lamentata “illegittimità” procedurale dato che si erano concentrate su una sola persona, che aveva “nominato se stessa presidente di commissione”, tutte le attività legate alla procedura.

Sul punto il Comune aveva in buona sostanza precisato che il richiamo al “codice dei contratti pubblici” a suo parere non era pertinente visto che dagli atti risultava che l’oggetto della gara fosse una concessione a titolo gratuito senza cioè rilevanza economica. In quanto al dirigente, non avrebbe avuto “un ruolo attivo”, poiché tutto era comunque vincolato dal regolamento. Da parte sua il Tar già il 5 ottobre scorso aveva accolto l’istanza cautelare del Low Street disponendo la “sospensione del provvedimento impugnato”. Ora i giudici bolognesi gli hanno dato ragione anche nel merito. Secondo la lista civica ‘La Pigna’, che in una nota ha parlato di “ennesima bastonata del Comune da parte del Tar”, la questione sarebbe sorta da “una faida tutta interna al Pd in nome di Michele de Pascale”.