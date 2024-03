Gardela, i soci comprano l’edificio. L’immobile pignorato era all’asta: "Davvero una grande mobilitazione"

Lo storico circolo La Gardela di via Portone lancia una raccolta fondi, ultima tappa di un percorso che ha consentito ai 250 soci di diventare proprietari dell’immobile. "Il circolo – spiega il presidente, Mattia Simionato – è nato nel 1954 in via Savini e dal 1980 è in via Portone dove eravamo in affitto. Tempo fa l’immobile è stato pignorato ed è andato all’asta". Da qui l’idea di acquistarlo. La decisione è stata presa in un’assemblea un paio di mesi fa. "Era presente una larga maggioranza – continua Simionato – e molti degli assenti avevano delegato gli altri. Abbiamo partecipato e siamo riusciti ad acquistarlo. L’edificio era stato valutato 207mila euro nel bando d’asta, quindi abbiamo chiesto un finanziamento alle banche pari al 55% del totale, i soci hanno contribuito con il 40% e abbiamo avviato la raccolta fondi per l’ultimo 5%".

A tutti i soci è stata chiesta la stessa cifra, ma non sono mancate le manifestazioni di solidarietà. "I soci – continua il presidente – sono variegati, c’è chi percepisce la pensione minima e chi invece sta molto bene economicamente e si sta ragionando sulla possibilità che alcuni soci diano una mano agli altri, in una sorta di mutuo soccorso".

La Gardela è uno storico circolo Endas conosciuto da tutti, tra i soci storici c’è stato anche il maestro Muti, e da sempre impegnato in attività di beneficenza: è accaduto anche in occasione dell’alluvione. "I nostri bilanci – dice Simionato – devono essere in pari, quello che è in eccedenza lo destiniamo a chi ha bisogno. Al circolo si può mangiare, un servizio fornito ai soci e che, adesso, è stato appaltato agli storici ex titolari di Scaì.

"Noi – sottolinea il presidente – ci manteniamo con le quote sociali. Il circolo negli ultimi tempi ha modificato alcune delle sue regole storiche, molte delle quali non scritte. Prima il numero era chiuso e i tempi erano lunghi perché si entrava solo se moriva uno dei soci, per me è stato così, ora non più. Accogliamo le richieste in base agli spazi e ne riceviamo 50, 60 all’anno. Negli ultimi anni compaiono tra i soci anche le donne, a differenza del passato quando venivano accompagnate dai soci maschi. Per fortuna oggi la situazione è cambiata". Mattia Simionato, classe 1982, ha contribuito insieme a altri, ad abbassare la media d’età dei soci, il più anziano si chiama Sergio è ha 95 anni, e il circolo ha abbandonato alcune delle sue rigidità più antiche. "Via Portone – conclude Simionato – è la via dei mosaicisti e ci è piaciuto collaborare alla valorizzazione della strada dell’associazione DisOrdine. Qui sono passati tanti artisti, come Verlicchi, Morandi, Giangrandi, si fermavano a mangiare, magari disegnavano un bozzetto, facevano un ritratto veloce , poi li lasciavano qui. Vorrei che La Gardela rinsaldasse quello stretto rapporto con l’arte e gli artisti".

Annamaria Corrado