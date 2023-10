Garden Bulzaga, ’Sogno di Natale’. Allestimento da sogno e tanti eventi

Inaugura domani alle 21 Sogno di Natale, lo spazio dedicato all’immaginazione all’interno del Garden Bulzaga, in via Firenze, alle porte di Faenza. Si tratta di un’installazione da vivere, dedicata in particolare ai più piccoli, che attraverso varie sale ricostruisce elementi della tradizione natalizia unendoli alla letteratura per l’infanzia e alle tipicità culinarie delle festività. Sogno di Natale è realizzato dal Garden Bulzaga in collaborazione fra gli altri con il pasticcere Sebastiano Caridi, il Cinedream e la pasticceria artigianale Flamigni. A fianco dell’installazione vera e propria il programma degli eventi prevedere una serie di appuntamenti in caffetteria, in calendario dal mercoledì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 – oltre che il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. In agenda anche i brunch a firma di Sabatino Restuccia di Eventi Catering, il sabato e la domenica, oltre che il 1° novembre e l’8 dicembre, con due turni dalle 12 alle 14. I vari appuntamenti – il primo è il 28 ottobre, l’ultimo il 17 dicembre – saranno dedicati ciascuno a un classico della letteratura per l’infanzia o a creazioni legate alla tradizione natalizia. Fra questi ‘Con gli occhi all’insù, il mondo su per giù’, Sua maestà il panettone’, ‘Il Bosco di Natale’, ‘Home sweet home, un gioco filante’ e ‘Un meraviglioso Natale’, a ciascuno dei quali sono abbinati dei piatti, rielaborazioni di preparazioni della tradizione oppure più sperimentali. "Un modo per ricongiungersi ai propri sogni, singolarmente o collettivamente – spiegano Sonia Baldini per il Garden Bulzaga e Sebastiano Caridi – e per accarezzare quelle atmosfere unendole al profumo e al sapore dei piatti pià legati a questo periodo dell’anno". Fra orchidee e cactus l’installazione di Sogno di Natale accoglie il pubblico in un ambiente dedicato, in cui muoversi in un’atmosfera che riecheggia appunto la letteratura per l’infanzia, la musica e il dono in tutte le sue sfaccettature.