Gare a novembre senza punteggio

La Caveja si disputerà, il mese prossimo, a solo scopo agonistico, senza punteggio per l’assegnazione del Palio della Contesa Estense 2023, vinta dal Rione Madonna delle Stuoie. Le date del 4 e 5 novembre, decise per portare a termine il percorso avviato nel maggio scorso e interrotto dall’alluvione, avranno questa particolarità. Il tiro alla fune del 5 novembre servirà solo a non privare il pubblico della tradizionale gara.

"Sabato 4 novembre alle 14.30 Rioni e Contrade lughesi faranno il loro ingresso al Pavaglione per le gare di sbandieratori, musici e soave creatura già disputate a maggio – spiega il responsabile della Contesa, Felice Pavan –. È con i punteggi realizzati con queste gare che sarà assegnato il Palio della Contesa 2023. Infatti si tratterà di un torneo della Caveja e non di un Palio". La consegna materiale del Palio della Contesa 2023 avverrà comunque al termine del ’Torneo della Caveja’, il 5 novembre, anche se l’assegnazione terrà conto solo dei punteggi realizzati nelle gare del 13, 14 e 15 maggio 2023.