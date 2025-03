Gas alle stelle, bollette da incubo: "Le famiglie sono rassegnate. Si salva solo chi ha il fotovoltaico"

Vincenzo Fuschini, presidente provinciale di Federconsumatori, qual è il quadro attualmente?

"Molto complesso. La nostra è una provincia dove molte case hanno i pannelli solari. Tutti coloro che però non possono metterli, come chi vive in condominio o in un palazzo storico o coloro che banalmente non possono permetterseli, non possono sfuggire agli impianti a gas. Si sta creando una grossa spaccatura. Per fortuna nel Ravennate molte famiglie con i risparmi del passato riescono ancora a galleggiare, ma i risparmi dopo un po’ finiscono".

Quest’anno avete raccolto più lamentele e richieste?

"Più che altro abbiamo visto casi più complicati da risolvere, con verifiche da fare e che richiedevano conoscenze non indifferenti sulle fatturazioni. Oltretutto alcuni dei nuovi misuratori elettronici che dovrebbero consentire la lettura a distanza non sono adeguati e dopo poco devono essere sostituiti. In generale però non c’è stato un aumento delle richieste, anzi: sono diminuite. L’impressione è che molti siano rassegnati".

Cosa consiglia a chi si rivolge a voi?

"A tutti gli over 75 che rientrano nelle categorie protette per reddito e invalidità consiglio di restare nel mercato di maggior tutela. Non si risparmia chissà quanto, ma almeno ci si mette al riparo dalle speculazioni. Per il resto è un caos. A chi voglia consultare le offerte consiglio di farlo sul sito dell’autorità regolatrice, Arera: e l’unico motore di ricerca imparziale. Certo, ci vuole una certa dimestichezza con internet. Con ciò non dico che i motori di ricerca privati non siano seri, ma sono finanziati dalle aziende stesse".

L’impressione è che ci sia stata anche un’esplosione di chiamate dai call center...

"Le offerte telefoniche sono continue, c’è insistenza con presunte offerte mirabolanti. E per giunta chi è dall’altra parte non cita mai i costi fissi, che invece hanno un peso. Inoltre gli oneri fiscali sono aumentati. L’Iva è cresciuta grazie al governo".

Come mai questa esplosione di telefonate?

"Tra gas e corrente elettrica gli operatori ammessi al mercato libero sono più di 700. Al 95% sono commercianti che non possiedono né un filo elettrico né un tubo di gas, comprano e rivendono".

Qualche anno fa, in tema rigassificatore, si era parlato di sconti nelle bollette dei ravennati, visto che il nostro territorio ha accolto l’impianto. Secondo lei è fattibile?

"Mi rento conto che possa essere vista come una richiesta un po’ corporativa, ma non la vedo come una cosa assurda o senza criterio. Certo, ora in attesa dell’elezione del nuovo sindaco è tutto fermo, vedremo chi vincerà che orientamento avrà".

Nel frattempo per chi non può installare i pannelli fotovoltaici non c’è soluzione?

"Una via di uscita sono le comunità energetiche, ma faticano a decollare. Parliamo di diverse utenze che si mettono insieme per usufruire di un unico impianto che produce energia da fonti rinnovabili. La possibilità tecniche sono state ampliate, occorre che ci sia una cooperativa per ripartire i vantaggi economici fra i soci. La normativa non è chiara".

C’è qualche esempio nel nostro territorio?

"Le diocesi del nostro territorio hanno invitato i parroci a fare delle convenzioni per gli edifici in cui si possono installare i pannelli. È la direzione giusta".

