"Gas, Ravenna ha fatto la storia"

"Ravenna dopo l’alluvione ha saputo rialzarsi e reagire con tenacia, e anche per questo abbiamo fatto di tutto per riuscire a riprogrammare l’evento a soli cinque mesi di distanza da quello previsto lo scorso maggio". Così Monica Spada, Ceo di Omc. Ravenna, dove Omc è nata trent’anni fa, ha anticipato ieri al ridotto del teatro Alighieri la kermesse in avvio oggi al Pala De André. Un pomeriggio introduttivo, utile a fare il punto sullo stato dell’arte del settore offshore e della transizione ecologica, con diversi dei più importanti protagonisti regionali e nazionali. Dopo l’apertura, la platea ha registrato il saluto del sindaco De Pascale: "Non si può essere veramente liberi se non si possono scegliere i propri rifornimenti energetici". Mentre il governatore Bonaccini ha sottolineato il ruolo cruciale del settore energetico ravennate per l’intera economia regionale, la prima in Italia per export. Ai saluti istituzionali, sono seguiti alcuni interventi da parte di rappresentanti del mondo produttivo.

Guido Brusco, presidente di Confindustria Energia, ha affermato che "il miglior modello di transizione energetica è l’approccio olistico, cioè l’utilizzo di tutte le soluzioni di decarbonizzazione disponibili in parallelo, seguendo il concetto di neutralità tecnologica e applicando il principio di massima efficienza ed efficacia e il miglior rapporto costibenefici". Per Stefano Maione, neopresidente di Assorisorse alla prima uscita ufficiale, i tre obiettivi futuri sono efficienza energetica, competitività e internazionalità. Stefano Venier, ad di Snam, che nell’operato futuro della società ha abbinato l’obiettivo di sicurezza nel breve periodo a quello dì decarbonizzazione in un lasso di tempo medio-lungo, ha definito Ravenna "la casa della storia del gas italiano".