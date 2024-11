Gasparri (Forza Italia). Confronto con bagnini e albergatori

Continua la campagna elettorale di Forza Italia che sabato ha avuto ospite Maurizio Gasparri, capogruppo in Senato. L’incontro si è svolto alla presenza del segretario regionale, l’onorevole Rosaria Tassinari e dei candidati della lista Fabrizio Dore, segretario provinciale e capolista, Francesco Ferrini consigliere comunale proprio a Cervia per la lista Mazzolani Sindaco e Diletta Principale, capogruppo a Bagnacavallo. Gasparri ha incontrato imprenditori, albergatori e associazioni dei bagnini per un confronto sulla Bolkestein.