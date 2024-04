Gatti scomparsi. Fronte comune dei proprietari

Continua la battaglia di un gruppo di proprietari di gatti scomparsi. Cristina Sangiorgi, proprietaria di V, scomparso a dicembre 2023, racconta: "Ho pensato a tutte le ipotesi possibili, ho parlato con i vicini e perlustrato la mia zona più volte al giorno. Mi sembra assurdo che non ci sia nessuna traccia di lui, non si allontanava mai per troppo tempo anche perchè a casa c’è anche suo fratello, li ho accuditi fin da neonati. Non è mai stato avvistato né vivo né morto, è solo sparito nel nulla. Confrontandomi con altri proprietari ho scoperto che sono tante le storie di gatti spariti così. Sospettiamo che siano stati presi da qualcuno: magari da chi, vedendoli liberi, li pensa abbandonati e li prende con sè senza neanche cercare il proprietario. Oppure, malintenzionati che se ne impossessano per alimentare un mercato a scopo di lucro. Abbiamo firmato un esposto contro ignoti per furto e una lettera aperta alle istituzioni".

Nella lettera i proprietari fanno emergere il desiderio di capire se si tratti di un fenomeno ricorrente con implicazioni criminali, lamentano diverse lacune e avanzano proposte. Dall’obbligo di microchip per i proprietari e di lettura dello stesso per i veterinari, alla richiesta di maggiori controlli su volontari, iter di adozione e strutture di ricovero per gli animali, nonchè un numero verde regionale per segnalare animali feriti sul territorio e un portale per gli esemplari smarriti sulle pagine online di ogni ordine veterinario e di ogni comune, infine un archivio fotografico degli esemplari rinvenuti deceduti.

Intanto l’associazione Clama si esprime sul caso invitando i proprietari a tenere i propri animali domestici in casa: "Sono innumerevoli gli episodi in cui, allertate per la scomparsa di un gatto domestico, lo abbiamo ritrovato dopo settimane, anche molto distante da casa, soprattutto in caso di esemplari maschi non sterilizzati: questi, alla ricerca di femmine, percorrono chilometri e vengono coinvolte in zuffe, con conseguenti traumi e possibilità di contrarre patologie infettive molto gravi. Per questo, onde evitare sparizioni dei nostri pet, è indispensabile detenerli in casa , in condizioni di sicurezza, allestendo spazi ricchi di stimoli. Ovviamente, oltre alla messa in sicurezza è indispensabile procedere alla sterilizzazione".