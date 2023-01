"Gattile comunale, subito al lavoro"

I consiglieri comunali del gruppo Romagna Cervese, Gianluca Salomoni e Monica Garoia, interrogano il sindaco Massimo Medri e la giunta sulla realizzazione del gattile comunale. Nel documento scrivono che "è ormai troppo tempo che la città segnala che questa realtà manca nonostante lo straordinario lavoro delle volontarie animaliste del nostro territorio, e degli operatori del canile comunale, che svolgono I loro compiti in spazi, quelli riservati ai felini, troppo piccoli per poter gestire la mole degli abbandoni sempre maggiore". Poi i consigliere chiedono "che venga avviato il percorso progettuale e un iter veloce al fine di individuare l’area e l’immobile dove poter realizzare il gattile comunale". Per questo chiedono che vengano promosse raccolte fondi "da parte delle nostre associazioni di beneficenza e di volontariato al fine di raccogliere quanti più fondi necessari alla realizzazione dell’opera".