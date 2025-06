Tre gattini abbandonati e un cane lasciato legato al sole salvati dalla polizia locale

Ravenna, 29 giugno 2025 – Erano stati abbandonati in strada, probabilmente lanciati da un veicolo (stante la presenza del trasportino capovolto), i tre cuccioli di gatto che questa mattina (domenica) intorno alle 8, in via Spallazzi a Casalborsetti, sono stati soccorsi dal personale (solitamente impegnato in spiaggia) dell’Ufficio Antiabusivismo Commerciale della Polizia Locale di Ravenna.

Grazie alla collaborazione dell’Enpa e di un loro volontario, si è reso disponibile uno spazio per la degenza dei mici randagi che la stessa associazione dispone presso il canile municipale.

Un altro intervento è stato inoltre svolto ieri, intorno alle 14, a seguito di segnalazione di una guardia giurata di Mirabilandia, che riferiva che nei pressi dell'ingresso del parco divertimento c’era un cane legato ad un albero ed esposto al sole. Sul posto è stato inviato personale specializzato dell'Ufficio Ambiente e Benessere degli animali (Uaba) che, con il reperibile di ‘Amici degli Animali’, ha recuperato il povero animale.

Alla luce delle sue condizioni, legato senza cibo ed acqua, esposto al sole per almeno due ore, il cane è stato trasportato al canile e curato. Sono in corso accertamenti sulle responsabilità, anche se sembrerebbe che nelle intenzioni della proprietà non vi fosse l’abbandono o l’intenzionale maltrattamento dell’animale.