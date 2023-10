Gatto sequestrato: era dei vicini

Appropriazione indebita di un gatto scappato di casa. È l’ipotesi di reato per la quale la polizia locale ha proceduto al sequestro dell’animale a una 47enne residente in città e vicina di casa dei legittimi proprietari. Il gatto, abituato a rimanere al chiuso, era sfuggito al controllo da circa una settimana. Dalle prime informazioni assunte, è emerso che una vicina era stata vista in compagnia della bestiola. Quando però i proprietari si sono rivolti alla donna per riavere il loro animale, questa - secondo l’accusa - si è rifiutata di fornire indicazioni. I padroni hanno così chiesto aiuto agli agenti: dalle successive verifiche, è emerso che il gatto era effettivamente in possesso della donna, seppure l’avesse temporaneamente affidato al figlio. L’animale è stato infine sequestrato e affidato in custodia ai proprietari.