Gavi, il restauro non ha segreti

Gavi, acronimo di Gruppo artigiano verniciatori e imbianchini, ha sede a Cervia e opera nel campo del restauro e della manutenzione degli immobili interni ed esterni dal lontano 1961. Lavora molto nel territorio di Cervia, Ravenna, Forlì, Rimini, Cesena, fino a Bologna. La Gavi snc di Cristian Quadrelli, Mauro Balzani & C. è nata dalla fusione della Giv di Licio Castagnoli Licio di Castiglione di Cervia con la Gavda di Antonio Zoli e Costantino Sama di Cervia. Pietro Turroni è stato il presidente dal 1978 fino al 2016. L’attuale presidente è Cristian Quadrelli.

"A quei tempi – ricorda Pietro Turroni – il lavoro incalzava, persone qualificate se ne trovavano poche. Le 2 ditte si conoscevano e così decidemmo di unire le forze. Lavorammo per la Cooperativa muratori di Cervia e per la Cmc, contribuendo alla nascita della centrale delle Poste di via Zanardi a Bologna. Fra tanti sacrifici, ci specializzammo nel restauro dei vecchi fabbricati degli anni 5060. Trovammo chi ci diede fiducia. Ora la nostra ditta si è specializzata nel campo del restaturo e della manutenzione operando in tutta la Romagna. Tre sono soci e 12 i dipendenti, in grado di affrontare lavori di qualsiasi genere". Gavi esegue anche ristrutturazioni edili a 360°. Per i lavori ‘interni’ esegue nello specifico finiture per di pregio, decorazioni, stucchi e marmorini; fornitura e posa in opera di carta da parati e rasature, moquette, cornici in stucco decorativo e legno; verniciatura di infissi e termosifoni; trattamenti specifici contro la muffa e pitture traspiranti; rinnovo bagni completi di pavimenti e rivestimenti, compreso opere da idraulico ed elettricista; fornitura e posa in opera di ogni tipo di pavimentazioni; coibentazioni ed insonorizzazioni; opere in cartongesso; fornitura e posa in opera di infissi nuovi oltre a tutti i tipi di tinteggiatura.

Per i lavori in esterno, Gavi effettua opere di bonifica del cemento armato degradato; formazione di tutti i tipi di intonaci; deumidificazione dei muri con specifici intonaci areanti e pitture traspiranti di finitura; sabbiature a secco ed idrosabbiature; cicli anticrepe per pareti esterne con formazioni di rasature a base minerale armate con fibre di vetro e pitture di finitura fibrate altamente flessibili; rinforzo innovativo contro lo spanciamento di pilastri di strutture in cemento armato portanti con reti in fibre di carbonio e resine poliuretaniche; tutti i tipi di tinteggiatura e verniciatura dell’involucro murario, ferroso e per piscine; formazione di rivestimento termico a cappotto per pareti esterne.

Ancora: trattamenti specifici contro le alghe e le muffe con prodotti a largo spettro biocida; fornitura e posa in opera di pavimentazioni per balconi esterni con sistemi di impermeabilizzazione innovativi; fornitura e posa in opera di scale di qualsiasi materiale; rifacimento tetti con coibentazione ed impermeabilizzazione; sostituzione opere di lattoneria e fabbrili in genere; formazione di impermeabilizzazioni in genere con criteri innovativi; fornitura e posa in opera di elementi in marmo e marmo resina; pulizia e trattamento di pietre marmoree e lapidee; piccoli lavori di falegnameria; opere da vetraio, sostituzione vetri termopan su qualsiasi tipo di infisso, vecchio e nuovo. "Siamo in possesso – ha concluso Turroni – di attrezzature moderne in grado di far fronte a qualsiasi tipo di lavoro anche nelle condizioni più difficili, il tutto affiancato da manodopera di lunga esperienza altamente qualificata, formata ed informata all’interno della nostra azienda e da enti riconosciuti per legge".