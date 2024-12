Gelateria Papilla di Ravenna colpita da furti: Nicole Juliet chiede maggiore sicurezza

Facciamo tanto per questa città. Investiamo tempo, risorse ed energie per migliorare il nostro lavoro e offrire qualcosa di buono alla comunità, ma episodi come questo ci fanno sentire traditi". Nicole Juliet, titolare della catena di gelaterie Papilla, non nasconde la propria amarezza dopo l’ennesima spaccata che ha colpito uno dei suoi negozi.

Lunedì sera, poco dopo le 23, al Papilla Green di via Canale Molinetto, un uomo ha cercato di forzare la vetrina con un cacciavite. Non riuscendoci, ha iniziato a prendere a calci il vetro, distruggendolo e causando danni ingenti. Una volta dentro, ha puntato il dispositivo Cashmatic, un sistema di pagamento scelto per motivi igienici e sanitari, che permette di gestire i pagamenti direttamente da parte dei clienti e senza che i dipendenti vengano a contatto diretto con il denaro. Un sistema pensato per migliorare il lavoro e la sicurezza, ma che sembra attrarre anche problemi.

"Il ladro, ripreso dalle telecamere, ha sollevato il macchinario, ma era così pesante che gli è caduto più volte. Alla fine è riuscito a portarlo via con circa 600 euro all’interno, l’incasso di una giornata di lavoro invernale. Non è tanto per i soldi, quanto per i danni, che sono ben più grandi del bottino, e per il senso di insicurezza che lascia", spiega l’imprenditrice.

Quello di lunedì non è un episodio isolato. Negli anni, altri punti vendita della catena sono stati colpiti da furti e rapine, già dopo le prime aperture a cavallo tra 2013 e 2014. "In quella di viale Alberti – racconta Nicole Juliet –, una donna entrò con un coltello e portò via il fondocassa. Sempre lì, usando un piede di porco, i ladri entrarono per rubare il primo Cashmatic, mentre il secondo ci fu asportato in via Santucci, a Papilla Colors, aperto nel 2021. Un’altra volta un uomo armato entrò nel nostro negozio con una pistola: la dipendente pensò fosse uno scherzo, e lui, spiazzato, alla fine se ne andò a mani vuote".

Nicole e la sua famiglia, che gestiscono cinque gelaterie a Ravenna e danno lavoro a venti persone, si trovano ora a fare i conti con un nuovo senso di precarietà. "Abbiamo tre figli e mettiamo tutto noi stessi in questo lavoro. Non ci arrendiamo mai, ma episodi come questo ci fanno male, ci lasciano svuotati. Lavoriamo con passione, ma vedere i tuoi sacrifici vanificati così è difficile da accettare".

Nonostante tutto, l’imprenditrice non vuole mollare. "Faremo il possibile per migliorare i sistemi di sicurezza, per proteggere noi e i nostri dipendenti. Spero solo che chi ha fatto questo avesse davvero bisogno di quei soldi, anche se nulla può giustificare un gesto simile. Ci incoraggia il fatto che tutte le altre volte i responsabili furono identificati. Voglio continuare a credere in questa città, ma vorrei che anche il nostro impegno fosse riconosciuto e rispettato".