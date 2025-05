Gelato per tutti i gusti a Solarolo

La Gelateria del Borgo, specializzata nella produzione artigianale di gelato, torte e semifreddi, è in piazzale dei Caduti a Solarolo, ed ha compiuto 23 anni di attività. Aprì infatti il 5 aprile 2002. L’idea venne ad Elisa Zaccaria: "Feci due stagioni estive al K2 di Lugo come banconiera. Sapevo che i miei titolari avrebbero voluto aprire una ‘filiale’ a Solarolo, ma l’ipotesi tramontò. Chiesi allora se avessi potuto ‘coltivare’ io quella idea. Ricevuto l’ok, individuai la location in un piccolo locale di piazza Caduti. Il progetto iniziale prevedeva solo la vendita di gelato, ma poi mi convinsi a dotarmi anche del laboratorio. Dunque, produciamo e vendiamo direttamente".

La Gelateria del Borgo si sviluppa su due vani da 16 metri quadrati ciascuno, l’uno destinato alla vendita e l’altro al laboratorio, dove trovano spazio, nello specifico, 2 pastorizzatori e 2 mantecatori per la produzione del gelato. In società con Elisa Zaccaria c’è la sorella Anna Maria. Nel corso degli anni il volume è progressivamente aumentato, tanto che ora, la forza lavoro prevede, oltre alla due titolari, anche l’altra sorella Raffaella e la nipote Venere Benini. Nel periodo estivo, il servizio è potenziato col contributo di Elena e Ludovica. "Puntiamo sul gelato – ha proseguito Elisa Zaccaria – ma soprattutto sulla qualità. Con la stessa perizia, produciamo anche torte gelato e torte semifreddo. In negozio c’è sempre qualcosa di pronto, ma, su ordinazione, copriamo qualsiasi tipo di evento o cerimonia, dai matrimoni ai battesimi, passando per cresime e comunioni".

Le esigenze dei clienti sono tutte soddisfatte: "Abbiamo la possibilità di proporre fino a 22 gusti in piena stagione. Fiordilatte, crema e cioccolato sono i gusti-base. Da questi, si ricavano quasi tutti gli altri, a partire dalla stracciatella. Fra i gusti esclusivi c’è il croc-goloso, ovvero fiordilatte, amarena, straccetella, scaglie di cioccolato e noccioline. Poi lo yogurt, il cocco, il ‘bianco salato’, cioè cioccolato bianco, caramello al burro salato e nocciole intere. Non manca mai il mascarpone, poi il cristal croc, cioè croccante di mandorla col caramello; la zuppa inglese, rigorosamente senza cioccolato; la nocciola, il bacio, il cioccolato al latte, il cioccolato fondente a base di acqua e non di latte. Fra i gusti particolari, grande successo riscuote ‘Quello’, una sorta di cremino con la nocciola e la nutella a strati; ma anche ‘nonna Amelia’, molto simile, ma a base biscotto con la nutella. Per quanto riguarda la frutta, sono disponibili il pistacchio, che negli ultimi anni ha raddoppiato le vendite; poi, a base acqua, il limone, servito da solo, o con pezzi di zenzero; la Soleada, ovvero papaya, maracuja e mango; il lampone e la menta. Infine, i due gusti senza zucchero, senza fruttosio e senza latte, a base ‘vegan’, dolcificati con la stevia, ovvero il caffè e la mandorla".

I cavalli di battaglia sono dunque il mascarpone, il pistacchio, il croc-goloso e nonna Amelia. "Le materie prime – ha aggiunto Elisa Zaccaria – sono tutte naturali. Non utilizziamo coloranti. E, questo, si evince dall’aspetto dei singoli gusti. Ad esempio, il pistacchio di Sicilia che utilizziamo, ha un colore per così dire ‘militare’". La Gelateria del Borgo è chiusa il mercoledì. Gli altri giorni apre alle 11 fino alla tarda serata. Oltre ai clienti locali, a Solarolo arrivano davvero da tutta la Romagna, da Conselice a Medicina, ed è diventata tappa fissa per molti turisti di transito.