Gelosia e botte sulla compagna: arrestato

Un 31enne di origine magrebina residente a Massa Lombarda è stato arrestato martedì scorso dai carabinieri della locale Stazione con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. Nell’udienza di convalida di ieri mattina davanti al gip Andrea Galanti, l’uomo - difeso dall’avvocato Silvia Ceroni - si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha deciso per lui, così come chiesto dal pm di turno Silvia Ziniti, la custodia cautelare in carcere in attesa che magari qualche familiare possa dare la disponibilità a ospitarlo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si era sposato in Patria con una ragazza che da tempo viveva in Italia. Quindi nel 2023 aveva deciso anche lui di arrivare nel Belpaese grazie a un ricongiungimento familiare. Ma la gelosia lo aveva via via spinto a controllare con chi parlasse e chi frequentasse; da ultimo, a causa di una conversazione telefonica con un’amica, lui si era scatenato colpendola a manate per una prognosi di 25 giorni.