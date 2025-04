Gemellaggio con Acilia, terre fragili come quella della Bassa Romagna

Da molti anni le classi quarte e quinte del nostro istituto realizzano un gemellaggio con gli alunni di una scuola di Acilia, un paese che, come il nostro, ha una storia legata alla bonifica dei territori. Nella nostra zona, nel secolo scorso, molti uomini, i così detti “scariolanti” hanno costruito canali, argini e altri lavori per asciugare le terre e renderle fertili per l’agricoltura e per poterci vivere. Anche ad Acilia sono stati fatti grandi lavori di bonifica. Il gemellaggio, ci ha dato l’occasione di parlare delle difficoltà che hanno affrontato le persone di allora. Le storie delle nostre famiglie, che vivevano in terre che un tempo erano quasi inabitabili hanno la stessa trama. Con questo gemellaggio, abbiamo imparato insieme sia quanto è importante conoscere la storia del nostro territorio ma anche capito che la bonifica non riguarda solo il passato, anche oggi è necessario prendersi cura del nostro ambiente e fare attenzione a come gestiamo la terra e l’acqua. Di recente due eventi molto gravi hanno colpito il nostro territorio: la rottura degli argini di Boncellino nel maggio 2023 e quella di Traversara nell’ottobre 2024. Questi episodi ci insegnano quanto sia importante proteggere e mantenere gli argini in buono stato. L’acqua dei fiumi è una risorsa preziosa, ma quando sale troppo, può diventare pericolosa. Le autorità locali lavorano continuamente per rinforzare gli argini e fare in modo che non si verifichino più danni. Raccogliere l’acqua piovana, non gettare rifiuti nei fiumi e imparare di più su come il cambiamento climatico può influire sui fiumi ci può rendere più consapevoli per meglio difendere il nostro territorio. Il gemellaggio ci ha fatto scoprire che, anche se le nostre scuole sono distanti, abbiamo in comune la storia della bonifica, la passione per il nostro territorio e il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.