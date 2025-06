Gene Gnocchi a tutto campo. Ecco le interviste-spettacolo

Torna l’appuntamento anche per l’estate 2025 con le interviste dell’AperiGene, sempre di scena al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza (via Baccarini), in calendario in ciascuno dei giovedì di luglio. Gli ospiti sono stati resi noti ieri: nell’ordine, saliranno sul palco del Mic Benedetta Parodi e Fabio Caressa, seguiti poi nelle altre serate da Stefano Bollani, Carlo Conti, Valeria Marini e Adriano Panatta. "Siamo davvero molto felici di questa nuova edizione – spiega il comico originario di Fidenza, ma da anni faentino d’adozione –. Credo che quello di quest’anno sia un programma davvero variegato". Si spazierà infatti dalla musica con il pianista Stefano Bollani, per arrivare al giornalismo con Fabio Caressa, voce delle telecronache calcistiche per Sky, fino all’intrattenimento con Carlo Conti, Benedetta Parodi e Valeria Marini, per virare poi di nuovo sullo sport con l’ex tennista Adriano Panatta.

"Penso che ospitare personaggi con carriere così diverse tra loro sia una ricchezza, perché si potrà parlare di tante cose, avere molte sollecitazioni e, soprattutto, divertirsi, che è il motivo principale per il quale le persone scelgono L’AperiGene. Proprio il coinvolgimento del pubblico rimane una parte importante dell’iniziativa. La vicinanza di chi segue questi nostri eventi mi ha colpito molto: le persone ci scrivono per dirci chi vorrebbero invitare (o anche non invitare!). Ci fa molto piacere: significa che c’è aspettativa e condivisione. Squadra che vince non si cambia per quanto riguarda la location: Il Museo delle ceramiche è un luogo unico al mondo e gli ospiti delle scorse edizioni, che non sempre lo conoscevano, ne sono rimasti impressionati". Prima dello spettacolo, con il biglietto di ingresso, dalle 17.30, sarà possibile visitare la più grande collezione al mondo dedicata alla ceramica. Segue alle 18 l’aperitivo curato da Il Punto goloso, mentre l’avvio dello spettacolo è previsto alle 19. Il costo del biglietto è di 26 euro, gratuito per i minori di 18 anni. In caso di maltempo le intervise dell’AperiGene si sposteranno nella sala ‘Interrato’.