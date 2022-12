Gene Gnocchi al Mercato Coperto con ’Il partito del Nulla’

Serata di risate al Mercato Coperto di Ravenna. "La politica si è imposta su tutto: sono scesi in campo Grillo e Zelensky, perché non io? Voglio i Ferragnez ministri del Lavoro, alla Cultura vedo bene i “Me contro Te”". Il nuovissimo monologo di Gene Gnocchi arriva al Mercato Coperto di Ravenna questa sera alle 21.30. Una vera e propria convention, un monologo del comico e commentatore televisivo, dai contorni assolutamente politici e facilmente intuibili fin dal titolo. “Il Nulla. Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima”.

"Il Movimento del Nulla è capillare racconta Gene Gnocchi – andiamo dappertutto ci sia gente nuova da conoscere per presentargli il nostro programma. Se il proprietario delle televisioni private è diventato premier e uno dei più grandi comici capo di uno dei movimenti più importanti, perché Gene Gnocchi non dovrebbe potersi candidare alla carica di Presidente?".

Attore, cabarettista, conduttore

televisivo ma anche calciatore: Gene Gnocchi è eclettico e amatissimo dal pubblico. Oggi si presenta come la “Leopolda dei poveri” e si prefigge di spazzare via tutto ciò che la pandemia e la crisi energetica non hanno eliminato fino ad arrivare ad azzerare quanto fatto fino ad ora, fare tabula rasa per lasciare un foglio bianco alle nuove generazioni. È la parodia della politica di oggi, uno show politicamente scorretto che si trasforma in un vero movimento. Ingresso: 12 euro. Prevendite: - via mail a [email protected] oppure chiamando i numeri 0544 246111 342 8174898. Lo spettacolo sarà ospitato in Terrazza, al piano superiore del Mercato Coperto, con ingresso a partire dalle ore 20.30.