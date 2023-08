’Genio e gioventù’, tocca a Guzzoni Esibizione del violoncellista alle 21

Prosegue con l’esibizione del giovanissimo Ferruccio Guzzoni la serie di concerti ’Genio e Gioventù’, dove vengono messi in mostra giovani musicisti emergenti. Questa sera alle 21, nel Duomo di Cervia, appuntamento dunque con la rassegha che promuove alcuni tra i più giovani e significativi musicisti legati alla Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi. La rassegna, organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Cervia, si è ulteriormente sviluppata quest’anno allo scopo di raccogliere fondi per il restauro della Chiesa della Madonna del Pino, danneggiata e resa inagibile dalla tempesta del luglio scorso. Per il concerto odierno sarà alla ribalta il giovanissimo violoncellista Ferruccio Guzzoni, 20 anni, che si sta affermando come uno degli strumentisti di spicco della sua generazione.

Il programma della serata prevede il Capriccio n. 1 di Dall’Abaco, il Capriccio n. 2 di Piatti, la Sonata per violoncello solo di Ligeti e la monumentale Suite n.1 di Bach. L’iniziativa è resa possibile dal contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Cervia, Eni-Main Sponsor, Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica. Ingresso con offerta libera a favore dei restauri della Chiesa della Madonna del Pino, struttura danneggiata dal maltempo, che necessita di interventi per tornare pienamente funzionante e sicura.