Genitori accoltellati nella notte: sul telefono del 14enne arrestato i dettagli del piano

Ravenna, 12 ottobre 2025 – Una famiglia italiana, una casa tranquilla nella periferia di Ravenna e un dramma che si consuma nel cuore della notte. È poco dopo le tre del mattino di giovedì 9 ottobre quando una chiamata al numero d’emergenza rompe il silenzio: una richiesta di aiuto disperata per un’aggressione in corso. Quando gli agenti della Polizia di Stato arrivano sul posto, allertati dai sanitari del 118, trovano due coniugi feriti, colpiti più volte con un’arma da taglio. A impugnare il coltello, secondo le prime verifiche, è stato il figlio quattordicenne.

L’adolescente avrebbe agito mentre i genitori dormivano. Una violenza improvvisa, inspiegabile per chi conosce la famiglia. Sono state le stesse vittime a chiedere l’intervento del 118: soccorse tempestivamente, non sono in pericolo di vita, ma le ferite — soprattutto quelle psicologiche — restano gravi. Il ragazzo, ancora nell’abitazione al momento dell’arrivo degli agenti, è apparso confuso e disorientato. Dopo aver messo in sicurezza la casa, i poliziotti lo hanno accompagnato in Questura.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, anche per la delicatezza della vicenda che coinvolge un minore. Tuttavia, alcuni elementi emersi dalle indagini lasciano intravedere una possibile premeditazione. Durante il sopralluogo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto del Gabinetto di Polizia Scientifica, hanno sequestrato due coltelli da cucina, entrambi sporchi di sangue — uno in modo più evidente — e il cellulare del ragazzo. Proprio nel telefono sarebbero state trovate ricerche online e contenuti che fanno pensare a un gesto pensato in anticipo, non frutto di un improvviso scatto d’ira.

La Procura minorile di Bologna ha chiesto l’arresto, convalidato dal Gip competente, e disposto per il giovane – ora tutelato dall’avvocato Antonietta Germani – la misura cautelare presso l’istituto penale minorile di via Pratello.

Ora gli inquirenti cercano di capire cosa si nasconda dietro un gesto tanto estremo: se ci siano stati segnali trascurati, un disagio interiore, un senso di solitudine o un rapporto familiare compromesso. Al momento, non risultano segnalazioni di liti o episodi di violenza domestica, ma la Polizia sta ascoltando i vicini per ricostruire il clima all’interno della casa e verificare se ci fossero state tensioni non emerse.

La tragedia sfiorata scuote la città e riaccende l’attenzione sul disagio giovanile e sulla difficoltà di intercettare in tempo i segnali di malessere. “È fondamentale favorire il dialogo, la prevenzione e il sostegno psicologico, strumenti essenziali per intercettare situazioni di sofferenza prima che possano degenerare”, ricorda la Polizia di Stato in un comunicato, sottolineando l’importanza di non sottovalutare mai i campanelli d’allarme, soprattutto quando riguardano i più giovani.

Resta da capire cosa abbia spinto quel ragazzo, descritto come silenzioso e riservato, a trasformare una notte qualunque in un incubo familiare. Gli investigatori, abbottonati ma determinati, continuano a lavorare per dare un senso a una violenza che sembra non averne, cercando nella fragilità di un quattordicenne le risposte a un gesto che ha squassato l’equilibrio di una famiglia.