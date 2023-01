Gennaio 1967: acqua salata per sciogliere la neve

Fino a tutti gli anni Ottanta è stato gennaio il mese in cui in Romagna è comparsa ripetutamente la neve. Nel 1967 l’area più colpita fu, fra il 5 e il 7 gennaio, il Riminese con anche un metro di neve sulle alture. A Ravenna, nello stesso lasso di tempo (nella foto, via Cavour) ne cadde una quindicina di centimetri. Per sgomberare le strade vennero utilizzate le autopompe piene di acqua del mare il cui sale, come si sa, abbassa il punto crioscopico, e spartineve con lame gommate per rimuovere la fanghiglia. Il servizio di sgombero della neve faceva capo al servizio di nettezza urbana.

A cura di Carlo Raggi