‘Gente di Mare’ al top. Il comitato definito: "il migliore d’Italia per assistere i marittimi"

È il porto "migliore d’Italia" per accoglienza e assistenza ai marittimi: a dirlo sono proprio loro, rispondendo a un sondaggio della Stella Maris nei porti del mondo. Un primato conquistato col tempo, passando da scalo ’black listed’ a modello di solidarietà grazie a un lavoro di squadra che ha messo al centro la persona. "Ci sono sensazioni che soltanto chi ha navigato può cogliere in pieno", racconta il capitano Carlo Cordone, presidente del Comitato Territoriale per il Welfare della ’Gente di Mare’ di Ravenna. "Quel senso di solitudine che ti accompagna per lunghi viaggi, di giorno e di notte… E allora capisci cosa significa sbarcare in un porto amico, dove non ritrovi casa tua, ma un minimo di ospitalità sì". Proprio da quella consapevolezza è nato, nel 2009, il Comitato ravennate, quando Cordone, ex marittimo, accettò di guidare un progetto che oggi è diventato un modello nazionale.

Negli anni, il Comitato ha assistito e rimpatriato gli equipaggi di navi abbandonate come la Servet Ka, la Berkan B, la Ayko2, la Zodiac, la Delphinus, la Volgo Don 217 e la Stas, intervenendo in tempi record per garantire cibo, alloggio e ritorno a casa. "Guardare gli occhi di un marittimo, dopo che gli hai consegnato il biglietto aereo per tornare a casa", confida Cordone, "è un’emozione fortissima. È lì, che capisci il senso di tutto". Indelebile la tragedia del 2014, quando la collisione tra i mercantili Gokbel e Lady Aziza costò la vita a sei marinai: il Comitato si occupò del rimpatrio delle salme e dell’accoglienza dei familiari giunti per pregare sul mare. "Non dimenticherò mai il dolore composto di quelle persone", ricorda Cordone. "Pregavano insieme musulmani e cristiani, uniti da un grande dolore". Durante la pandemia, nel 2020, ventisette marittimi azeri bloccati sulle Gobustan e Sultan Bey furono assistiti fino al rimpatrio, mentre nel 2021 Ravenna fu tra i primi porti a vaccinare interi equipaggi a bordo. Il welfare del mare vive anche di gesti quotidiani: la revisione degli orari dei bus, le nuove fermate vicino alle banchine, il servizio gratuito di trasporto, le mappe della città in più lingue, le sim per le chiamate alle famiglie, la donazione di minibus alla Stella Maris, "una casa lontano da casa" per chi arriva da ogni parte del mondo.

"Chi scala a Ravenna sa di non essere solo", dice Cordone. "Un porto che si prende cura delle persone è un porto più umano e più forte". Il Comitato di Ravenna è apolitico e senza scopo di lucro, riunisce Capitaneria di Porto, Stella Maris, Comune, Autorità Portuale, ITF, Associazione Agenti marittimi, Avvisatore Marittimo, Piloti, Rimorchiatori e Ormeggiatori. Si finanzia con contributi volontari di ogni nave in arrivo, l’aiuto dell’Autorità Portuale e delle fondazioni bancarie, oltre all’autotassazione dei membri. Negli anni, Ravenna ha rappresentato l’Italia in diversi incontri internazionali sul welfare marittimo, è stata ricevuta in Vaticano e ha ottenuto riconoscimenti come il Timone d’Oro e il Bic Award. "Il nostro intento è continuare a tenere alta l’attenzione sulla dignità umana e del lavoro", conclude Cordone: "Accogliere e assistere i marittimi è un atto di civiltà e di solidarietà, perché senza di loro, voglio ricordarlo ancora una volta, si fermerebbe l’economia mondiale".

Maria Vittoria Venturelli