Geo Barents, 336 migranti in arrivo a Ravenna: mai così tanti in una sola volta

Ravenna, 29 dicembre 2023 - La Geo Barents di Medici Senza Frontiere sbarcherà a Ravenna con oltre 300 migranti nei primi giorni dell'anno nuovo. Il porto di Ravenna, infatti, le è stato assegnato come porto sicuro. Tra la scorsa notte e questa mattina la nave Geo Barents di Msf ha soccorso 336 persone che si trovavano su tre imbarcazioni in difficoltà. Alla nave è stato assegnato il porto di Ravenna.

Migranti, la Geo Barents ne soccorre 336. In arrivo al porto di Ravenna

L'arrivo, fa sapere la prefettura, è previsto per il 2 gennaio in serata o per il 3 in mattinata. Oggi pomeriggio una riunione in prefettura a Ravenna di coordinamento della macchina organizzativa presieduta dal prefetto Castrese De Rosa. L'approdo potrebbe avvenire al terminal di Porto Corsini se l'arrivo previsto è per il 3 gennaio o in un'altra banchina che sarà individuata, visto che il 2 e il 4 gennaio a Porto Corsini attraccherà una nave da crociera.