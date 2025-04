Geografia e cucina in classe. Così s’impara divertendosi

ùNella scuola Sacro Cuore a Lugo, durante questi anni scolastici, le classi della scuola media stanno portando avanti un progetto in cui la geografia si lega alle esperienze culinarie. Tutto questo è stato possibile grazie alla voglia di studiare dei ragazzi e all’aiuto dei professori. Il progetto consisteva nello studiare prima le caratteristiche dello Stato, per poi assaggiare il suo piatto tipico. Come se fosse un giro dell’Europa o del mondo in 70 giorni, solo stando in classe. Questa esperienza, che unisce geografia e cucina, dimostra che si può rendere meno astratto lo studio e approfondire le tradizioni di altri popoli divertendosi. Infatti fin troppo spesso si pensa che studiare geografia significhi avere a che fare con la memorizzazione di tanti nomi e informazioni monotone. Così facendo lo studio si trasforma in un’esperienza nuova o comunque in una occasione per fare qualcosa di interessante, così da stimolare la curiosità dei ragazzi. Formare un’isola di banchi per condividere un tè all’inglese accompagnato da tramezzini, biscotti e pane, burro e marmellata è un gesto semplice ma capace di arricchire l’esperienza scolastica, così come creare una tavola rotonda per gustare hamburger e patatine. La realizzazione di questo progetto, inoltre, ha aiutato a migliorare molto il rapporto tra gli studenti e i professori perché si lavora insieme all’allestimento del banchetto e si crea un momento conviviale. Si viene a creare, così, un clima informale che permette di abbassare le difese che a volte tendiamo a costruire, per lasciare spazio all’incontro con chi ci sta accanto tutti i giorni. Un aspetto molto importante nell’esperienza scolastica, che è stato favorito da questo progetto, è ridere e divertirsi insieme. Troppo spesso si rischia di dimenticare quanto queste due parole facciano parte delle numerose situazioni di apprendimento che si vivono a scuola. Sicuramente fare delle pause nel programma disciplinare per lasciare spazio a qualcosa di alternativo, può essere utile a tutti. Studiare la geografia degli Stati d’Europa e del mondo è importante, ma se non si conosce un po’ di cultura ci si ritroverà davanti ad un Paese di cui molte cose sembreranno strane e distanti dalle nostre. Lo studio, in questo modo, diventa un’esperienza divertente e piacevole perché si passa dalla teoria dei libri, dove spesso tutto sembra lontano, alla pratica. Questo viaggio culturale attraverso l’Europa e il mondo inizia in seconda e si conclude in terza media, ma resterà sempre un’impronta indelebile della curiosità come approccio per imparare. E’ sicuro che la prossima volta che gli studenti berranno un tè o mangeranno un dolcetto o un piatto dal nome esotico, penseranno alla cultura di quello Stato. In conclusione si può dire che la scuola Sacro Cuore è riuscita portare a termine una grande missione: tenere insieme l’apprendimento e il divertimento! Rebecca, Davide, Emma, Margherita, Sebastian, Max, Linda, Denis, Marta, Alessandro, Maria Teresa, Sara, Giorgio, classe 2^ A Scuola media ’Sacro Cuore’ di Lugo Prof Gaia Toccaceli