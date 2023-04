Geologia ed evoluzione del territorio: un incontro

Domani sera, alle 20.45, nel Salone Boicelli, in via Antica Milizia 54, il gruppo ‘Parliamone’ dell’Unità pastorale San Simone e Giuda e San Pier Damiano, organizza un incontro dal titolo ‘Geologia ed evoluzione del territorio a Ravenna e dintorni: un ambiente in movimento da milioni di anni ad oggi’.

L’appuntamento, a ingresso libero, avrà come relatore il geologo Stefano Mazzoni.

"Dove ora c’è Ravenna si sono susseguite catene montuose, deserti, mari profondi, saline, lagune e aree agricole – spiegano gli organizzatori –. Animali e piante che hanno colonizzato queste aree sono cambiati nel tempo. L’interazione tra movimenti profondi, variazioni climatiche, eventi antropici hanno modellato e modellano il territorio ancora oggi". Informazioni alla segreteria parrocchiale al numero 0544470345 oppure scrivendo a [email protected]