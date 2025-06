Geopolitica, clima e nuove tecnologie. Esperti a confronto

Alle 18, alla sala Ragazzini di largo Firenze, si svolgerà l’incontro “Futuro in scadenza – Geopolitica, clima e nuove tecnologie in un’economia da ripensare”, organizzato da Eta Beta coop. Si parlerà di Medio Oriente, dazi e Intelligenza artificiale cercando di fare il punto su come queste dinamiche possano impattare sull’economia globale e sulle scelte imprenditoriali. Il tema verrà affrontato dal professor Michele Marchi, storico contemporaneo, coordinatore del corso di Laurea in Storia, Società e culture del Mediterraneo attivo a Ravenna, i consulenti finanziari Cristian Mazzotti ed Andreea Pirvulescu, il giornalista e saggista Alessandro Barbano, già direttore del Mattino di Napoli, del Messaggero e del Riformista.