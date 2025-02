Germano Sartelli e la sua polaroid alla Pallavicini 22

Inaugura oggi alle 18:30 nello spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery, in viale Giorgio Pallavicini 22, la mostra ’Dallo scatto all’opera. Germano Sartelli e la Polaroid’, dedicata a Germano Sartelli nel centenario della nascita. L’esposizione, a cura di Roberto Pagnani e Luca Maggio, con testo critico di quest’ultimo a catalogo, rimarrà allestita fino a sabato 22 febbraio e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 17 alle 19.

Nata da un’idea della figlia Marzia, la mostra vede esposte le istantanee inedite realizzate per decenni dal padre con la Polaroid di cui era un accanito e entusiasta fruitore sin dai primi anni ’70, forse per il senso e il desiderio di immediatezza che quella macchina sapeva restituirgli, cogliendo il centro del particolare naturale di volta in volta inquadrato e catturato dall’artista.