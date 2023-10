Gessi, il riconoscimento Unesco a rischio

Il riconoscimento a Patrimonio Unesco dei Gessi dell’Emilia Romagna è già a rischio. È questo l’esito paradossale che si prefigura, a un mese esatto dall’approvazione, e contro cui rischiano di andare a sbattere Italia ed Emilia Romagna, dando così vita a una figuraccia internazionale senza precedenti fra le 194 nazioni che compongono l’Unesco. Secondo quanto emerge, il Ministero dell’Ambiente avrebbe infatti lasciato aperta l’ipotesi di ampliamento della cava di Monte Tondo: a dirlo è Saint-Gobain, multinazionale titolare della licenza di estrazione, in un suo comunicato.

L’azienda infatti "esprime soddisfazione per il clima di collaborazione dimostrato nel tavolo di confronto a Roma per la prosecuzione dell’attività produttiva ed estrattiva, convocato dal Ministero dell’Ambiente, e rileva la volontà di identificare un piano condiviso che consenta il prosieguo delle attività di coltivazione delle cave di gesso, con una prospettiva temporale più ampia. Sul fronte del riconoscimento Unesco – prosegue Saint-Gobain – è stata fornita la rassicurazione, confermata da recenti dichiarazioni pubbliche del ministro Pichetto Fratin, che questo non rappresenta un vincolo all’attività estrattiva".

È davvero così? Decisamente no: durante la sessione Unesco di settembre è stato più volte specificato come il ’sì’ al riconoscimento sia legato al non ampliamento dell’area di cava. La documentazione richiesta dall’Unesco all’Italia entro il dicembre 2024 e le rassicurazioni ripetute dall’ambasciatore Liborio Stellino non lasciano spazio a interpretazioni: il ’sì’ al riconoscimento Unesco – che l’Italia potrebbe perdere già nel dicembre 2024 qualora non fornisca la documentazione adeguata – è vincolato ad alcune decisioni che andranno messe nero su bianco, fra cui il non ampliamento della cava di Monte Tondo. "Forse il ministro Pichetto Fratin non sa – replica a stretto giro la Federazione speleologica regionale – che l’Italia si è impegnata con tutto il mondo in un percorso che prevede il non ampliamento della cava. Ci chiediamo se il ministro conosca la materia di cui dovrebbe essere competente, in quanto se la cava si espandesse l’Unesco revocherebbe il riconoscimento".

Ad oggi il tema dell’ampliamento o no della cava di Monte Tondo è in mano alla Provincia e al suo Piano per le attività estrattive, che già nella prima bozza si era indirizzato verso il non allargamento della cava, all’interno della quale, con le leggi vigenti, si potrebbe continuare ad estrarre materiale fino circa al 2030. Un arco temporale che la Regione, attraverso il suo studio ad hoc, giudicò sufficiente per riconvertire l’impianto di Casola Valsenio alla lavorazione del cartongesso riciclato.

Filippo Donati