Gestione alberghiera ecco come migliorarla

L’Accademia dell’Ospitalità ha ospitato la presentazione di un progetto pilota innovativo, frutto della collaborazione tra HBenchmark, leader nel settore della data intelligence per il comparto alberghiero, e Revolve Solution, società di consulenza strategica per hotel guidata da Francesca Di Girolamo e partner della Fondazione Cervia In per il Turismo.

HBenchmark offre indicatori strategici per le destinazioni, consentendo agli hotel di sviluppare strategie personalizzate basate sul comportamento d’acquisto dei clienti. Questo permette di ottimizzare le performance, inclusi gestione dei ricavi, politiche dei prezzi e distribuzione. Il test pilota coinvolge 20 strutture selezionate da Revolve Solution e che hanno investito su questa nuova tecnologia, con l’obiettivo di migliorare la gestione alberghiera attraverso l’analisi avanzata dei dati. L’integrazione della piattaforma HBenchmark con il know-how strategico di Revolve Solution permetterà agli albergatori di ottenere informazioni dettagliate e tempestive, migliorando le capacità di previsione e adattamento al mercato.

Contemporaneamente offrirà alla destinazione macro parametri di valutazione fondamentali per misurare gli effetti degli eventi e delle campagne di promozione ed individuare punti di forza e criticità.

Francesca Di Girolamo, Ceo di Revolve Solution, ha dichiarato: "Questa collaborazione segna un punto di svolta per l’hotellerie locale, offrendo strumenti avanzati per competere strategicamente". La Fondazione Cervia In continua così a supportare soluzioni per il turismo locale: i risultati del test pilota saranno monitorati e condivisi per valutarne l’impatto e l’opportunità di implementazione su scala più ampia.

Si lavora, dunque, per rendere più appetibile il territorio cervese, anche grazie a un servizio ricettivo di sempre maggiore qualità.