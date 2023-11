Gestione database clienti all’ufficio commerciale

La società De Primera Group srl di Faenza è alla ricerca di un impiegato commerciale – a norma di legge la ricerca è rivolta ad ambo i sessi – per lo svolgimento delle attività di gestione del database clienti, della gestione del back office commerciale, della gestione e compilazione reportistica, nonché della gestione delle verifiche e dei controlli periodici dei dati inseriti. Si richiede un diploma di scuola media superiore, ottime capacità nell’utilizzo del pacchetto Office e in particolare di Excel. È richiesta la disponibilità a trasferte in Italia, precisione, doti analitiche e organizzative, inoltre disponibilità e riservatezza. È considerato titolo preferenziale un’esperienza pregressa, il possesso della patente B e l’essere automuniti.

Il contratto è a tempo determinato di 12 mesi. L’orario è part time di 30-32 ore settimanali, con fasce orarie da definire.

Scadenza dell’annuncio il 2 dicembre 2023.