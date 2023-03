Gestione del porto, bocciata Marina di Cervia

Tra gli obblighi legati alla concessione del porto turistico di Cervia, c’è anche quello di "assicurare la navigabilità del tratto di porto-canale" al centro della convenzione stipulata 47 anni fa con l’amministrazione comunale. E "l’inadempimento a tale obbligo", porta a una conclusione netta: "La legittimità della decadenza". In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ha cioè stabilito, attraverso sentenza pubblicata mercoledì scorso, che il Comune rivierasco aveva estromesso in maniera legittima Marina di Cervia srl dalla guida del porto cervese. Il ricorso di quest’ultima aveva proceduto su doppio binario: ovvero per chiedere la riforma sia della sentenza Tar del Lazio del 2018 che quella del Tar dell’Emila Romagna del 2019, entrambe di medesimo segno rispetto alla decisione del Consiglio di Stato. In particolare la srl, concessionaria della costruzione e gestore del porto turistico, aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva prima approvato il regolamento dell’infrastruttura con ordinanza del 18 luglio 2012. E poi aveva dichiarato la decadenza della concessione con determinazione del 10 marzo 2016 per via di "plurimi inadempimenti". Su quest’ultimo punto, il Tar romano aveva giudicato infondate le censure della società circa l’obbligo di mantenere costantemente navigabile il tratto di porto-canale compreso tra l’entrata del bacino (vecchia darsena) e il mare: un impegno assunto nei confronti del Comune tramite la convenzione datata 20 maggio 1976. Di fronte a questa decisione, il Tar di Bologna aveva poi dichiarato improcedibile il ricorso contro il regolamento portuale ritenendolo una ripetizione su quanto già stabilito dai colleghi del Tar romano. Il Consiglio di Stato, dopo avere riunito entrambi gli appelli, ha richiamato le "tre sentenze civili con cui si è accertata l’inottemperanza della srl Marina di Cervia per il periodo che va dal 1976 al 2006". Impasse analogo "per il periodo dal 2007 al 2014" nel quale la concessionaria "aveva opposto un rifiuto" con conseguente nuovo contenzioso in sede civile.

Per i giudici capitolini "i giudicati civili consentono di ritenere ormai incontrovertibile il fatto che tra gli obblighi" della concessione "vi fosse anche quello di assicurare la navigabilità" nel tratto al centro della contesa. E "l’atteggiamento di costante opposizione" alle "legittime richieste dell’amministrazione comunale", ha prodotto "l’irreversibile compromissione del rapporto di fiducia" alla base di una concessione demaniale per la gestione di "un’infrastruttura di rilevante interesse economico locale". "E’ un’altra grande vittoria per l’amministrazione, ma soprattutto per la città – ha precisato in una nota il sindaco Massimo Medri – relativamente a una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Porto e turismo nautico sono un asset fondamentale: tutta l’area sta avendo un rilancio importante grazie all’asta del porto canale, prezioso collegamento tra il mare e i magazzini del sale".

Andrea Colombari