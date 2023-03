"Gestione della caccia alle saline, rivederla per noi è sbagliato"

Massimo tre giornate di caccia settimanali. Riduzione tramite mancato rinnovo della concessione degli appostamenti fissi che non siano ad almeno 150 metri dal confine della riserva, con gli stessi appostamenti che dovranno essere posti tra di loro a una distanza non inferiore di 500 metri. Questi in sintesi i contenuti di un documento che il Parco del Delta del Po ha inviato alcune settimane fa al Comune di Cervia, riguardante il sub comprensorio 4 Ravenna, Alfonsine, Cervia. Documento che, entrando ancora più nello specifico, riguarda la gestione dei siti Rete Natura, in particolare delle Saline di Cervia. La proposta propone di ’ridefinire in modo unitario e sostenibile la gestione dell’attività venatoria’ all’interno di quest’area. Una proposta che Confavi (Confederazione delle associazioni venatorie italiane) di Ravenna, attraverso il suo presidente provinciale, Daniele Ghirardini, contesta. Le misure, se applicate, per Confavi avrebbe come effetto quello di ridurre "drasticamente i chiari oggi presenti fuori dalle saline di Cervia, senza minimamente menzionare l’utilità che questi siti svolgono per la conservazione e la gestione delle zone umide del nostro paese. Dove andranno a nidificare le varie specie oggi presenti, se andiamo a

sottrarre ulteriori zone di acqua dolce ?". Tutto questo "solo perché a chi oggi gestisce con investimenti, lavoro e passione questi chiari gli è concesso per pochi mesi l’anno un ’minimo prelievo’ di fauna selvatica. Forse sarebbe auspicabile che gli enti preposti valutassero attentamente prima di adottare qualsiasi decisione. Pensiamo al disastroso impatto negativo che tale azione andrebbe a comportare proprio nei confronti della fauna selvatica".