Gestione di servizi per stranieri, bandi di gara per 7,5 milioni

Gare d’appalto per la gestione di servizi destinati agli stranieri richiedenti protezione internazionale. Nel sito istituzionale della Prefettura di Ravenna (sezione amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti) sono stati pubblicati alcuni avvisi per un valore complessivo di circa 7,5 milioni di euro. Si tratta di una gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento di servizi di gestione di Centri di accoglienza straordinari (Cas) costituiti da unità abitative. Il valore complessivo del contratto è di 2.270.390 euro, termine presentazione offerte 2822023 ore 12. Una seconda gara europea, a procedura aperta, è relativa alla conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza per stranieri richiedenti protezione internazionale – costituiti da centri collettivi. Il valore complessivo del contratto è di 5.218.220 euro (termine 282). Le procedure di gara si svolgeranno sul portale www.acquistinretepa.it. Un ultimo provvedimento riguarda l’avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea in favore di minori stranieri non accompagnati (Msna) e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate nel territorio della provincia di Ravenna. La base di gara è di 60 euro pro-capite al giorno. Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse il 1522023 ore 14.