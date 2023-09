Gestione impianti sportivi: "Perché trattamenti differenti?"

"Perché due trattamenti differenti? Ci sono troppi e forti dubbi sulla gestione della vicenda". E’ quanto Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini Premier, ha riferito in una nota in merito al debito del Ravenna Calcio verso il Comune e della "differente gestione di altra gara simile".

In particolare "nel 2019 il Comune aveva escluso per una morosità di circa 2.000 euro la polisportiva Coyotes dalla gara per l’assegnazione della gestione dell’impianto sportivo di Piangipane che venne assegnato alla Ravenna Women srl, allora di proprietà del Ravenna Football Club 1913". Inoltre nel 2023 "l’impianto sportivo di Fosso Ghiaia è stato assegnato al Ravenna nonostante una morosità di 378mila euro maturata dal 2013 al 31 dicembre 2022 alla quale va aggiunta quella del 2023". Ed è su questo che Rolando solleva dubbi. "Eppure il dirigente del servizio Sport del Comune che ha svolto il ruolo di responsabile unico del procedimento nella gara per la concessione dell’impianto sportivo di Fosso Ghiaia - prosegue la nota - era al corrente già da alcuni mesi del debito del Ravenna".

Lo si evince "dalla notifica il 13 giugno scorso inviata al Ravenna della contestazione dell’inadempimento contrattuale in piena procedura di gara". Nella missiva in questione "scrive il dirigente: ’(...) provvedere entro 60 giorni la somma di 378.880,86 euro per le spese sostenute dal 2013 al 2022". Inoltre "chiedeva il pagamento di un ulteriore debito relativo alle spese sostenute nel 2023 in corso di quantificazione". Il 21 giugno scorso il Ravenna, "come riportato in una determinazione dirigenziale, riconosce di essere debitore nei confronti del Comune e di essere impossibilitato a estinguere il proprio debito, attesa la sua entità, in un’unica soluzione". E allora "perché non è stato escluso come previsto dal bando di gara?".