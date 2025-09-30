Gestione paesaggi naturali e culturali. Inaugurato l’Osservatorio dinamico

Un osservatorio che mappi in maniera dinamica il paesaggio romagnolo, e di Ravenna in particolare, inteso come spazio fisico strettamente interconnesso a quello antropico e culturale. Ha la sua sede a Faenza, il gruppo di lavoro si è costituito e ora manca solo il via libera della Regione che arriverà a breve: così è stato inaugurato ieri a Ravenna presso Palazzo Rasponi dalle Teste, ’l’Osservatorio dinamico del paesaggio romagnolo’, un’istituzione inquadrata nei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e sorta in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna, che mira a costituirsi come strumento di monitoraggio costante del territorio romagnolo, inteso come sistema ecologico-economico-culturale.

L’Osservatorio si prefigge, come ha ricordato Simona Tondelli, prorettrice vicaria dell’Università di Bologna, di sviluppare una raccolta sistematica della documentazione sul territorio a livello qualitativo, quantitativo e storico, come disponibile nelle banche dati pubbliche e private, nonché di fornire le basi per un maggiore coinvolgimento e una più ampia sensibilizzazione delle istituzioni e della popolazione sul tema della gestione dei paesaggi naturali e culturali. All’inaugurazione, che si è svolta sotto il patrocinio del Comune di Ravenna e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, hanno preso parte numerose personalità istituzionali e del mondo accademico, tra cui Antonio Patuelli, presidente della Commissione Nazionale Unesco.

E se Mario Neve, dipartimento Beni culturali università di Bologna, ha ribadito come l’Osservatorio debba tenere agganciati ricerca, formazione e storia dei territori, Antonio Patuelli ha espresso il vivo apprezzamento dell’Unesco per questa iniziativa che consentirà di conoscere in maniera dinamica il paesaggio e gli eventi che lo hanno caratterizzato, "dinamico perché in continua trasformazione sia naturale sia antropica. In realtà – ha detto Patuelli – ‘il paesaggio’ deve diventare ‘i paesaggi’ perché la Romagna ha una incredibile varietà di paesaggi e due parchi nazionali, uno che non ha nulla da invidiare alla Camargue francese e l’altro, le Foreste Casentinesi, che sono un lascito del Granducato di Toscana".

Giorgio Costa