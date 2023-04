"Gestione scaduta della piscina, cosa vuol fare la giunta?"

Il gruppo consiliare della Lega ha presentato un’interpellanza riguardante la piscina comunale, attualmente gestita da Nuova Sportiva. Dato che "il bando per la gestione è scaduto ed è stato prorogato fino a fine giugno" e che "ad oggi le iscrizioni al centro estivo non sono ancora aperte in quanto l’organizzazione è in attesa della proroga per la gestione estiva, e non è attualmente in grado di assicurare l’inizio dei corsi", si chiede a sindaco e giunta se intendano "prorogare la gestione" e per quanto.