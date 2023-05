Gestione telefonica per azienda informatica

Un addettoa assistenza post vendita (scadenza il 17 giugno 2023). Un’azienda informatica di Faenza ricerca una figura che si occupi della gestione telefonica e della risoluzione delle problematiche degli utenti. L’offerta è valida esclusivamente per le categorie di orfani, vedove o profughi: per candidarsi contattare il Centro per l’impiego di Ravenna inviando il curriculum via email a [email protected] indicando il codice 3982023.

È richiesto il diploma di scuola media superiore, preferibilmente in ambito tecnico, un’esperienza pregressa nella mansione e l’essere automuniti. Richiesta la conoscenza dell’inglese, parlato scritto e letto. Sono richieste conoscenze informatiche di Wndows, Office, architettura pc, reti.

Gradite nozioni di contabilità.

Il tipo di contratto è tempo indeterminato con orario a tempo pieno dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30.