Gestire i conflitti, corsi per la polizia locale

Una quarantina di agenti della Polizia Locale (su 72 totali) stanno partecipando a una sessione di formazione dedicata "alla gestione delle conflittualità". Un processo formativo fondamentale, spiega il Comune, per mantenere alta la preparazione e la professionalità del personale, consentendo loro di rispondere prontamente e efficacemente alle diverse situazioni che si presentano quotidianamente. Gli agenti sono divisi in due gruppi, ciascuno dei quali segue un corso della durata di 18 ore. "La Polizia Locale di Cervia si è sempre distinta per il suo impegno costante nel garantire un’ordinata e sicura convivenza all’interno della comunità – spiega il vicesindaco Gianni Grandu –. La missione principale è salvaguardare i diritti dei cittadini, contrastando efficacemente illegalità e violazioni delle norme, per assicurare serenità, tranquillità e rispetto delle regole".

Oltre alla formazione teorica, gli operatori vengono addestrati alle tecniche operative di polizia, con un’attenzione particolare a operare in contesti di servizio differenziati e complessi. Durante questa fase, vengono simulate situazioni operative reali, con l’obiettivo di affinare le strategie di intervento e migliorare le tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti.

L’addestramento pratico, combinato alle strategie apprese, permette agli agenti di essere sempre più preparati a intervenire con professionalità e sensibilità, garantendo la sicurezza di tutti e il rispetto delle norme. Il corso ha l’obiettivo di formare operatori altamente qualificati, pronti a rispondere alle esigenze della comunità e a mantenere un ambiente civile, sicuro e rispettoso per tutti i cittadini. Stando alle Linee Guida per la sicurezza 2025 nel territorio cervese sono diverse le attività intraprese riguardanti la polizia locale. Tra queste: assunzioni di 30 stagionali part-time da aprile a fine ottobre, l’estensione della presenza polizia locale nel weekend (venerdì-sabato e domenica) con turno fino alle 4 e aumento dei controlli.

Ilaria Bedeschi