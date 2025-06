’Ghe pensi Mar’ al Polka

Prosegue il festival ’Ghe pensi Mar’ al bagno Polka di Marina Romea, un viaggio fra musica, libri, stand up comedy, fumetti e scienza. Fino a domenica spettacoli gratuiti.

Si comincia alle 18 parte con una coppia artistica nuova di zecca: dopo anni di carriere soliste, due tra le voci più originali e intense del pop italiano di qualità hanno deciso di realizzare un album insieme: Colombre & Maria Antonietta ne parleranno con Lorenzo Luporini, prima di un set acustico in cui senz’altro non mancherà il loro nuovo singolo ’Signorina, buonasera’.

Alle 19 ci sarà la presentazione di ’Un amore di contrabbando’ (Mondadori), il romanzo con cui Nicola Muscas ha composto una dedica d’amore a Gigi Riva, il grande bomber dell’Italia e del Cagliari, eroe di una intera regione. Dalla Sardegna alla Cina, da un mito del passato alle traiettorie del futuro: alle 19.45 Giada Massetti parlerà del suo libro ’La Cina è un’aragosta’ (Mondadori), dove racconta cosa succede in una nazione cruciale per gli equilibri geopolitici ed economici del nostro tempo.

Dopo le parole, alle 20.30 spazio alla musica: Frigo è il progetto musicale di Nicolò Briccolani, che al Bagno Polka è di casa da sempre. Frigo porterà sul palco le sue canzoni pop perfette per l’estate, in concerto con la sua band. Alle 21.30 Auroro Borealo presenterà ’Il libro brutto dei libri brutti (Blackie)’, catalogo delle peggiori - produzioni letterarie degli ultimi decenni. La seconda giornata si chiuderà alle 22.30 con Valerio Lundini e i VazzanikkI e il loro ’Su…mmer with us’: dopo la seconda stagione di ’Faccende complicate’ per la Rai, Valerio Lundini torna in tour con un nuovo spettacolo in poche e selezionatissime date.