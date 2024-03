Ghilana e via Biancanigo, stop alle urbanizzazioni

Potrebbe calare il sipario sull’urbanizzazione della Ghilana a Faenza. Ci sono infatti "gravi criticità nella valutazione delle nuove previsioni di espansione residenziale" in alcune aree che sono state alluvionate, "come l’area di via Firenze a Faenza e quella di via Biancanigo a Castel Bolognese". Le gravi criticità sono state esplicitate in un articolato comunicato stampa diramato martedì dall’Unione della Romagna Faentina a firma dei sindaci di Faenza, Massimo Isola, e di Castel Bolognese, Luca Della Godenza. Parole che risuoneranno anche nell’aula del consiglio comunale manfredo, verosimilmente ad aprile, quando l’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi sull’ultimo via libera all’urbanizzazione della Ghilana, sulla quale negli ultimi mesi si sono abbattute, oltre all’alluvione, anche polemiche e interrogazioni consiliari. Una porzione di campagna in via Firenze, al limite della città, che nel corso della scorsa legislatura ottenne il primo sì all’urbanizzazione, e che oggi, orfana di un parere positivo, difficilmente supererà le forche caudine del prossimo consiglio.

"La giunta – spiega l’assessore con delega all’Urbanistica di Faenza, Luca Ortolani – non può bloccare un atto che si basa su norme di riferimento regolari. Ma a trecento giorni dagli eventi di maggio manca ancora un elemento fondamentale per esprimerci sulla sicurezza: o sono previsti piani speciali o è necessaria la revisione delle norme e dei piani di sicurezza idrogeologica, perchè quelli esistenti non fotografano quanto è successo. Alla luce di ciò non possiamo che anteporre la sicurezza delle persone a tutte le altre valutazioni. Quindi in comitato urbanistico di area vasta, dove questi atti stanno andando avanti, non ci sentiamo di dare un parere positivo sul piano della sicurezza idraulica per le aree come Biancanigo e la Ghilana, dove si è verificata l’alluvione e in cui sono previste urbanizzazioni. Il nostro compito finisce lì. Dovrà essere poi il consiglio comunale ad esprimersi negativamente sulla proposta di accordo operativo". In assenza quindi di un’ecografia precisa della gestione del rischio idraulico a Faenza, aggiornata all’evento calamitoso di maggio scorso, Palazzo Manfredi non ritiene di dare il via libera a nuove urbanizzazioni nelle aree invase dall’acqua, come appunto alla Ghilana. "Il problema però non è la Ghilana in sé – conclude Ortolani –, ma le migliaia di abitazioni nei quartieri alluvionati. Le norme che mancano per la Ghilana infatti sono le stesse che mancano per mettere in sicurezza il territorio già urbanizzato".

Identica la situazione a Castel Bolognese in via Biancanigo, una delle aree più colpite del territorio castellano. "Non si darà seguito alle urbanizzazioni – specifica il sindaco Della Godenza –, fino a quando non ci sarà il parere positivo. Il piano della ricostruzione infatti arriverà dopo maggio, e quindi in regime transitorio l’Ente non può esprimersi positivamente su aree che sono state alluvionate. Ad oggi peraltro non ci è ancora arrivato il documento che riguarda la ricostruzione di quelle zone". Se ne parlerà quindi quando saranno aggiornati i piani di gestione del rischio idraulico e idrogeologico del territorio e quando saranno presentati i piani speciali della struttura commissariale relativi alla riduzione dei rischi idrogeologico.

Filippo Donati

Damiano Ventura