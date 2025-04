Ghiottonerie e mercatini. Si accende la primavera

Torna a Marina di Ravenna l’appuntamento con ’L’Adriatico a tavola’, la rassegna gastronomica organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna con il patrocinio del Comune di Ravenna. L’iniziativa prenderà il via domani presso il Bacino Pescherecci a partire dalle 12.

Protagonisti assoluti saranno il pesce azzurro alla griglia e la seppia con i piselli, piatti simbolo della cucina marinara locale. Le giornate previste per questa edizione sono il 6, 13 e 25 aprile e l’1 e 4 maggio. Ogni appuntamento sarà un’occasione per riscoprire i sapori autentici dell’Adriatico, in un contesto conviviale e all’aperto.

In concomitanza con gli eventi gastronomici si terranno anche i Mercatini di Primavera: lungo viale delle Nazioni, dalle ore 10.00 fino al tramonto, saranno presenti bancarelle con artigianato, prodotti tipici e curiosità per grandi e piccoli.

’L’Adriatico a tavola’ è un appuntamento per residenti e turisti, unendo la valorizzazione della tradizione culinaria alla promozione del territorio.