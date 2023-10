Già 200 firme per spostare l’autovelox

Anche Cervia si ‘ribella’ all’autovelox di Cesenatico. Circa 200 le firme già raccolte in pochi giorni e che, come si percepisce dall’umore, pare stiano aumentando nelle ultime ore a seguito del passaparola della presenza di punti raccolta firme. Tra questi i bar ‘Dolceamaro’ e ‘Vaniglia Cafè’ in centro a Cervia ai quali si è aggiunto, da pochissimo, anche il bar ‘Canapino’ a Tagliata di Cervia. La petizione chiede lo spostamento del noto autovelox sulla discesa del cavalcavia di Cesenatico, con limite ai 50 kmh. Lo strumento è attivo dallo scorso maggio e ad avere agitato gli animi è stata la conseguente ‘raffica di multe’ che puntualmente verificatasi dopo l’installazione, come sempre avviene in molti casi. A essere colpiti dalle sanzioni anche molti utenti cervesi, che si spostano spesso sull’Adriatica per raggiungere Cesenatico, Savignano o Rimini. I residenti cervesi con la petizione chiedono in particolare che il velox venga spostato "più avanti, dove si sono verificati vari incidenti tra cui un mortale". A giudizio dei firmatari, infatti, lo strumento porta molti a frenare in discesa per rientrare nel limite di 50 kmh – anch’essi da alcuni contestato. E naturalmente c’è anche chi ritiene il velox solo un modo per ‘fare cassa’.

Al di là dei malumori e delle opinioni circa la posizione dello strumento in questione, comunque, è provato che nel tempo questi apparecchi portano effettivamente a un abbassamento della velocità nei punti in cui vengono installati, anche perché gli utenti sanzionati poi capiscono dove sono posizionati e rallentano preventivamente.

Di sicurezza stradale a Cervia si era parlato già nel 2015 con l’installazione dei due autovelox vicino all’ingresso della zona Terme, dove il limite è di 70 kmh e dove storicamente si sono verificati diversi incidenti, mortali e non.

Ilaria Bedeschi