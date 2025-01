"Già ora il traffico non manca"

"Le code? Sono già pane quotidiano per chi vive via Trieste – osserva Federico Rossi, barista, dalla plancia di comando del bancone del ’Petrus’ –. La chiusura del ponte mobile complicherà ulteriormente la situazione, ma ci facciamo coraggio. Qualche cliente in più verrà a mancare, in fondo Ravenna sarà come di nuovo tagliata in due dal Candiano. Gli orari più critici sono quelli fra le 7 e le 8 del mattino e le 17 e le 18 del pomeriggio, insomma quando i ravennati si muovono per andare e tornare dal lavoro". E’ allora che molti di loro fanno tappa nei bar della zona: "Ci auguriamo che la situazione si normalizzi dopo le difficoltà dei primi giorni".