Già raccolti 12mila euro per riaprire il cinema Moderno devastato dall’alluvione

Ieri il Cinema Moderno, insieme al sindaco di Castel Bolognese, ha organizzato una diretta Facebook sulla pagina istituzionale del Comune per rilanciare la campagna di raccolta fondi: dal

25 luglio infatti è attiva sulla piattaforma Ginger un crowdfunding per poter rimettere in funzione il cinema distrutto dagli eventi catastrofici del 17 maggio in Romagna.

Basti ricordate che l’acqua è entrata fino a 7080 cm nella sala principale. Il Moderno, di proprietà della parrocchia di San Petronio, è uno dei cinema storici dell’Emilia-Romagna: vive ed è attivo da 86 anni e insieme al cinema di Lugo, il San Rocco, è una delle due strutture in capo all’Acec (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) che sono state distrutte dagli eventi alluvionali. I volontari, che sono la forza che manda avanti il Cinema Moderno, non si sono persi d’animo e insieme alla parrocchia, al Comune , all’Acec e alla Regione nella figura dell’Assessore Mauro Felicori, hanno messo in piedi un movimento per riuscire a ottenere i fondi necessari ad acquistare le sedie nuove, a cambiare la caldaia, a rivedere l’impianto elettrico, oltre alla rifunzionalizzazione delle porte di sicurezza e dei bagni.

La campagna di crowdfunding è stata realizzata sulla piattaforma www.ideaginger.it ed è stata un successo poiché ha raggiunto il suo primo obiettivo di 12.000 euro in 8 giorni: questo grazie a all’aiuto di tutti sia in paese che fuori; il movimento volontaristico, infatti, che ha sottolineato i giorni post alluvione ha continuato a vivere nel sostenere economicamente le realtà che volevano rialzarsi.

Come detto durante la diretta da Ilario Olivi, responsabile del gruppo di volontari, questa è una sala della comunità per la comunità e quindi è giusto che ognuno faccia la sua parte. L’impegno è di riaprire ad ottobre. I danni ammontano a oltre 60mila euro. I volontari del Cinema si sono dati il nuovo obiettivo di arrivare a 24.000 euro per riuscire ad acquistare tutte le 120 poltroncine della platea del Moderno.