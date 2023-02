Già tutto esaurito per Piero Pelù

Il carisma di Piero Pelù è una garanzia. Già esauriti infatti i biglietti per l’incontro con il cantante, leader dei Litfiba, in programma il 21 aprile al teatro Rossini di Lugo. Pelù (nella foto) racconterà 40 anni di rock attraverso tour e decine di canzoni diventate inni per generazioni diverse di fan, molte delle quali saranno riproposte in forma nuova e inusuale durante la serata condotta da Massimo Cotto. Un richiamo così forte che i fan hanno già bruciato i tagliandi a più di due mesi dall’appuntamento. Aprirà la rassegna Enrico Ruggeri,il 17 febbraio, raccontando quasi 50 anni di rock e canzone d’autore, dagli esordi punk di Champagne Molotov e Decibel alle numerose partecipazioni al Festival di Sanremo e cantando i brani più significativi della sua carriera.

Il 10 marzo sarà la volta di Irene Grandi che svelerà la sua passione per il soul e il blues, reinterpretando nell’occasione molte perle del suo repertorio.