’Giacinto Cerone’, cala il sipario. La mostra chiude domenica

Ultimi giorni per potere ammirare la mostra “Giacinto Cerone. L’angelo necessario” a cura di Marco Tonelli al MIC Faenza. La mostra chiude domenica con due visite guidate aperitivo gratuite (incluse nel prezzo del biglietto), previste per domani e domenica alle 16. In mostra oltre 80 opere, tra sculture e disegni di Giacinto Cerone (1957-2004) che il MIC Faenza ha voluto riportare alla memoria nel ventennale della sua scomparsa. L’artista di Melfi, programmaticamente contradditorio, materico e gestuale, violento e spirituale, è stato uno dei più originali e liberi scultori italiani, lontano da raggruppamenti, scuole, movimenti, stili o mode del momento.

Purtroppo, dopo la sua morte, l’artista era finito un po’ in secondo piano nelle cronache dell’arte, così il MIC di Faenza ha voluto riportare all’attenzione del pubblico l’arte di questo straordinario artista.

Faenza è stata per Cerone una meta preferenziale fin dal 1993, quando elesse la bottega Gatti per realizzare una serie di ceramiche smaltate utilizzando tecniche di lavoro forse poco ortodosse ma di forte espressività e sperimentando un grande varietà di colori e forme. Orari: 10-19.